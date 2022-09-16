ГКНБ Таджикистана: Киргизия не согласилась на мирные переговоры по ситуации на границе

Киргизские военные не приняли предложения таджикской стороны о мирных переговорах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

В ГКНБ отметили, что утром в пятницу по всем направлениям таджикско-киргизской госграницы продолжались вооруженные конфликты, военные Киргизии атаковали приграничные села Таджикистана, гражданские строения и дома местных жителей.