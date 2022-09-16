ГКНБ Таджикистана: Киргизия не согласилась на мирные переговоры по ситуации на границе
Киргизские военные не приняли предложения таджикской стороны о мирных переговорах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
В ГКНБ отметили, что утром в пятницу по всем направлениям таджикско-киргизской госграницы продолжались вооруженные конфликты, военные Киргизии атаковали приграничные села Таджикистана, гражданские строения и дома местных жителей.
По данным комитета, таджикская сторона в 06:30 и 07:30 по местному времени (04:30-05:30 мск) прекращала огонь и предлагала начать переговоры. Однако военнослужащие Киргизии «проигнорировали эти предложения и из всех видов индивидуального, группового оружия и военной техники подвергли населенные пункты Таджикистана интенсивному обстрелу».
Ранее стало известно об интенсивных боевых действиях на границе Киргизии и Таджикистана. По данным ГКНБ Киргизии, таджикская сторона стягивала к местам боестолкновений военную технику и обстреливала территорию республики, пишет РИА ФАН. Позже пограничная служба киргизского госкомитета сообщила, что главы пограничных ведомств двух стран договорились о прекращении огня с 10:00 (07:00 мск), отмечает телеканал «360».
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