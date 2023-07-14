Иосиф Пригожин поддержал забастовку актеров в Голливуде
Российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что поддерживает забастовку голливудских актёров, требующих ограничения использования искусственного интеллекта в кино, сообщает Газета.Ru.
По его мнению, человечество живёт в эру современных технологий, которые должны упрощать жизнь, однако заменять ими искусство и лишать людей профессии – неправильно.
Он отметил, что есть артисты, которые всю жизнь учатся и «пытаются посвятить себя профессии», а есть те, кто способен творить только благодаря технологиям, не умея ничего делать живьём.
«Поменяли искусственный бриллиант на настоящий. Но фианит никогда не будет бриллиантом. Можно носить железку, но называть это золотом», — указал продюсер.
Пригожин добавил, что сомневается в победе голливудских актёров, так как у их оппонентов - продюсеров - есть деньги, которые «правят миром».
Ранее американская Гильдия киноактеров начала забастовку, требуя повышения зарплат и размера отчислений от просмотров на стриминговых сервисах, а также введение запрета на использование технологий искусственного интеллекта в кино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru