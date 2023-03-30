Германия заявила о возможности заполнить газохранилища без газа из России

По его словам, зима завершается «с относительно полными хранилищами», что поможет заполнить их летом без российского трубопроводного газа. Мюллер отметил, что к следующей зиме необходимо хорошо подготовиться, для этого нужно продолжать экономно расходовать газ.

При росте экспорта нефти, угля и нефтепродуктов более чем вдвое сократился экспорт газа в 2022 году, сказал НСН эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.





