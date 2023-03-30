Германия заявила о возможности заполнить газохранилища без газа из России
Германия готова обеспечить полное заполнение своих газохранилищ без поставок топлива из России. Об этом сообщил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер, передает Handelsblatt.
По его словам, зима завершается «с относительно полными хранилищами», что поможет заполнить их летом без российского трубопроводного газа. Мюллер отметил, что к следующей зиме необходимо хорошо подготовиться, для этого нужно продолжать экономно расходовать газ.
При росте экспорта нефти, угля и нефтепродуктов более чем вдвое сократился экспорт газа в 2022 году, сказал НСН эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru