Германия сделает бесплатными экспресс-тесты на COVID-19

Власти Германии планируют сделать бесплатными экспресс-тесты на антитела к коронавирусу для всех граждан ФРГ. Об этом объявил министр здравоохранения Йенс Шпан. Он заварил, что в стране достаточно таких тестов.

Муниципальные власти могут организовать экспресс-тестирование централизовано, а также через аптеки. Сейчас также решается вопрос доступности тестов для непрофессиональной самопроверки. По словам Шпана, они могут обезопасить повседневную жизнь, особенно учебных заведениях и в детских садах.

Как уточняют «Известия», пока тесты для самопроверки не разрешены к применению. Допустить их использование должен Федеральный институт лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

