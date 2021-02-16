Германия сделает бесплатными экспресс-тесты на COVID-19
Власти Германии планируют сделать бесплатными экспресс-тесты на антитела к коронавирусу для всех граждан ФРГ. Об этом объявил министр здравоохранения Йенс Шпан. Он заварил, что в стране достаточно таких тестов.
Муниципальные власти могут организовать экспресс-тестирование централизовано, а также через аптеки. Сейчас также решается вопрос доступности тестов для непрофессиональной самопроверки. По словам Шпана, они могут обезопасить повседневную жизнь, особенно учебных заведениях и в детских садах.
Как уточняют «Известия», пока тесты для самопроверки не разрешены к применению. Допустить их использование должен Федеральный институт лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru