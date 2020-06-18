Германия продлила ограничения по коронавирусу на ближайшие месяцы
Власти Германии приняли решение продлить ограничительные меры из-за коронавируса на несколько месяцев. Об этом сообщает Интерфак со ссылкой на немецкую газету Suddeutsche Zeitung.
По словам канцлера страны Ангелы Меркель, Германии необходимо «уживаться с пандемией», поскольку пока от нового коронавируса нет лекарств и вакцины. Она подчеркнула, что более жесткие ограничения должны оставаться в регионах, где на 100 тыс. жителей приходится более 50 новых случаев заражения.
Так, массовые мероприятия в стране отменяются, как минимум, до октября текущего года. Также на ближайшие месяцы сохраняется требование о соблюдении полутораметровой дистанции и ношении маски в общественных местах.
По последним данным, в Германии официально зафиксировано более 189 тыс. случаев заражения коронавирусом. Около 9 тысяч пациентов с COVID-19 скончались, более 173 тыс. выздоровели.
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