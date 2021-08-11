Глава МИД ФРГ Хайко Маас распорядился остановить принудительную высылку афганских беженцев из-за ситуации в Афганистане, сообщило РИА Новости. Ранее СМИ сообщали, что боевики «Движения Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) захватили несколько центров провинций, которые ранее контролировали правительственные силы. Насколько долго пролиться отмена депортации афганцев из Германии, будет ясно в связи с обстановкой в Афганистане.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предрек скорое падение кабульской власти.

