Германия приостановила высылку афганских беженцев
Глава МИД ФРГ Хайко Маас распорядился остановить принудительную высылку афганских беженцев из-за ситуации в Афганистане, сообщило РИА Новости. Ранее СМИ сообщали, что боевики «Движения Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) захватили несколько центров провинций, которые ранее контролировали правительственные силы. Насколько долго пролиться отмена депортации афганцев из Германии, будет ясно в связи с обстановкой в Афганистане.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предрек скорое падение кабульской власти.
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