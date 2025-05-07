Новые власти Германии запретили мигрантам без документов въезд в страну
Новое руководство ФРГ запретило въезд в страну мигрантам без документов. Впоследствии их будут разворачивать на границе, сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра внутренних дел и Родины Германии Александера Добриндта.
Таким образом, немецкий политик отменил распоряжение 2015 года, разрешавшее въезд без документов гражданам третьих стран. Его решение направлено на сокращение нелегальной миграции.
Кроме того, уточнило агентство, на границы для борьбы с нелегальной миграцией направят до 3000 полицейских, а численность погранслужбы страны вырастет до 14000 человек.
Ранее депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер заявил, что украинские беженцы должны вернуться домой сразу после завершения конфликта, но уже сейчас необходимо снизить размер пособий до минимума, чтобы хотя бы заставить их найти работу. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru