Германия ожидает продления договора о поставках российского газа через Украину

Берлин рассчитывает, что соглашение по поставке газа, заключенное Москвой и Киевом, будет соблюдаться после окончания строительства «Северного потока – 2». С таким заявлением выступил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт на брифинге.

По его словам, транзитный договор будет действовать до 2024 года, но предусматривает возможность продления еще на десять лет – до 2034 года.

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Зайберт также отметил, что в Германии ожидают продления соответствующего договора.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что транзит через территорию Украины может быть востребован, но Киев, со своей стороны, должен обеспечить нормальное состояние своей газотранспортной системы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северный Поток-2ГерманияУкраинаРоссийский Газ
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