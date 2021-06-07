Германия ожидает продления договора о поставках российского газа через Украину
Берлин рассчитывает, что соглашение по поставке газа, заключенное Москвой и Киевом, будет соблюдаться после окончания строительства «Северного потока – 2». С таким заявлением выступил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт на брифинге.
По его словам, транзитный договор будет действовать до 2024 года, но предусматривает возможность продления еще на десять лет – до 2034 года.
Зайберт также отметил, что в Германии ожидают продления соответствующего договора.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что транзит через территорию Украины может быть востребован, но Киев, со своей стороны, должен обеспечить нормальное состояние своей газотранспортной системы.
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