Германия намерена дополнительно разместить в Литве 4 тысячи военных
Германия планирует разместить в Литве на долгосрочной основе еще 4 тысячи военных для укрепления НАТО на восточном фланге. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает DPA.
«Германия готова на долгосрочную перспективу разместить в Литве мощную бригаду», — отметил министр.
По словам Писториуса, для размещения немецких военных следует создать необходимую инфраструктуру в Литве и обеспечить возможность проведения учений.
Ранее Борис Писториус заявил о резком сокращении количества боеприпасов на складах на фоне поставок Украине. В распоряжении Берлина осталось около 20 тысяч осколочно-фугасных артиллерийских снарядов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru