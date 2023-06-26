Германия намерена дополнительно разместить в Литве 4 тысячи военных

Германия планирует разместить в Литве на долгосрочной основе еще 4 тысячи военных для укрепления НАТО на восточном фланге. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает DPA.

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«Германия готова на долгосрочную перспективу разместить в Литве мощную бригаду», — отметил министр.

По словам Писториуса, для размещения немецких военных следует создать необходимую инфраструктуру в Литве и обеспечить возможность проведения учений.

Ранее Борис Писториус заявил о резком сокращении количества боеприпасов на складах на фоне поставок Украине. В распоряжении Берлина осталось около 20 тысяч осколочно-фугасных артиллерийских снарядов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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