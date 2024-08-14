Германия исключила влияние дела о подрыве «Северных потоков» на поддержку Киева

Он также указал, что все вопросы о ходе расследования следует адресовать генеральному федеральному прокурору, однако его офис пока воздерживается от комментариев по этому поводу.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября 2022 года. В ответ на происшествие Германия, Дания и Швеция начали проведение совместного расследования, в то время как ФСБ России возбудило дело об акте международного терроризма. Стокгольм, Берлин и Копенгаген не предоставили Москве информацию, полученную в ходе разбирательства, ссылаясь на ее конфиденциальный статус, передает «Радиоточка НСН».