Германия исключила влияние дела о подрыве «Северных потоков» на поддержку Киева

Официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер заявил, что поддержка Берлином Киева останется неизменной, независимо от результатов расследования диверсий на газопроводах «Северный поток», сообщает агентство DPA.

Бюхнер отметил, что расследование взрывов на газопроводах осуществляется строго в рамках законодательства и является «главным приоритетом» для правительства ФРГ.

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Он также указал, что все вопросы о ходе расследования следует адресовать генеральному федеральному прокурору, однако его офис пока воздерживается от комментариев по этому поводу.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября 2022 года. В ответ на происшествие Германия, Дания и Швеция начали проведение совместного расследования, в то время как ФСБ России возбудило дело об акте международного терроризма. Стокгольм, Берлин и Копенгаген не предоставили Москве информацию, полученную в ходе разбирательства, ссылаясь на ее конфиденциальный статус, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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