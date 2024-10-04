Генштаб Польши призвал вернуть в стране всеобщую воинскую обязанность

Он отметил, что противник обладает значительным потенциалом, и для того чтобы успешно противостоять угрозе, стране необходимо создать армию большего масштаба.

Генерал предложил внедрить систему всеобщей военной службы, которая объединит как профессиональных солдат, так и резервистов и бойцов территориальной обороны. По его мнению, это позволит подготовить вооруженные силы к возможным боевым действиям и обеспечить защиту государства в случае конфликта, передает «Радиоточка НСН».

