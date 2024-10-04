Генштаб Польши призвал вернуть в стране всеобщую воинскую обязанность

Начальник генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула заявил о необходимости возвращения всеобщей воинской обязанности, объясняя это возрастающей угрозой военного конфликта. Его слова приводит радиостанция Radio Zet.

По его словам, текущее поколение поляков, вероятно, будет вынуждено взять оружие для защиты страны. Выступая в Академии сухопутных войск в Варшаве, Кукула подчеркнул, что демографические проблемы Польши оказывают влияние на комплектование армии, и текущий темп набора новых военных уже не сможет удовлетворить потребности вооруженных сил.

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Он отметил, что противник обладает значительным потенциалом, и для того чтобы успешно противостоять угрозе, стране необходимо создать армию большего масштаба.

Генерал предложил внедрить систему всеобщей военной службы, которая объединит как профессиональных солдат, так и резервистов и бойцов территориальной обороны. По его мнению, это позволит подготовить вооруженные силы к возможным боевым действиям и обеспечить защиту государства в случае конфликта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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