Генсек ООН запросил почти 400 млн долларов для помощи населению Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш запросил почти 400 млн долларов для помощи населению Сирии в связи с землетрясением.

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ТЕГИ:ПомощьЗемлетрясениеСирияООН
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