Генсек ООН призывает к глобальному режиму прекращения огня

Генеральный секретарь ООН призвал международное сообщество добиться прекращения огня во всех вооруженных конфликтах за 100 дней. Отмечается, что об этом – для более сплоченной борьбы с пандемией COVID-19 – Антониу Гутерреш заявлял ещё в марте, однако участники далеко не всех конфликтов последовали его призыву, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что «во время пандемии есть только один победитель в конфликте – сам вирус». Также Гутерреш заявил, что пандемия обнажила хрупкость мира.

Кроме того, генсек ООН добавил, что организация за 75 лет своего существования справилась с главной своей задачей — предотвращением третьей мировой войны, подчеркивает RT.