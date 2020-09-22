Генсек ООН призывает к глобальному режиму прекращения огня
Генеральный секретарь ООН призвал международное сообщество добиться прекращения огня во всех вооруженных конфликтах за 100 дней. Отмечается, что об этом – для более сплоченной борьбы с пандемией COVID-19 – Антониу Гутерреш заявлял ещё в марте, однако участники далеко не всех конфликтов последовали его призыву, пишет РИА Новости.
Он подчеркнул, что «во время пандемии есть только один победитель в конфликте – сам вирус». Также Гутерреш заявил, что пандемия обнажила хрупкость мира.
Кроме того, генсек ООН добавил, что организация за 75 лет своего существования справилась с главной своей задачей — предотвращением третьей мировой войны, подчеркивает RT.
Добавим, в исследовании «ООН 75: будущее, которое мы хотим, ООН, которая нам нужна» сообщается, что жители Земли больше всего боятся изменений климата, коррупции, бедности и конфликтов. В ходе проведенных опросов выяснилось, что большинство их участников во всех регионах обеспокоены изменениями климата. Также сообщается, что 49% опрошенных считают, что экологическая ситуация на планете ухудшится.
Помимо климата, люди боятся ухудшения ситуации с бедностью, коррупцией, безработицей, а также конфликтов.
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