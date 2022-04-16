Генсек ООН призвал прекратить беспорядки в Иерусалиме

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на фоне беспорядков в Иерусалиме выразил обеспокоенность происходящим и призвал остановить провокации во избежание ухудшения ситуации. Об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Более 50 палестинцев пострадали из-за столкновения с полицией Израиля

Накануне в Иерусалиме на территории мечети Аль-Акса и на подступах к ней произошли столкновения между арабским населением и израильскими силами безопасности Израиля, сообщалось, что пострадали более 250 человек.

«Необходимо остановить провокации на Храмовой горе, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию», — цитирует сообщение ТАСС.

Также Гутерриш призвал сохранять статус-кво в районах святых мест столицы Израиля.

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ТЕГИ:ИзраильИерусалимООН
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