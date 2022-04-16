Генсек ООН призвал прекратить беспорядки в Иерусалиме
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на фоне беспорядков в Иерусалиме выразил обеспокоенность происходящим и призвал остановить провокации во избежание ухудшения ситуации. Об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
Накануне в Иерусалиме на территории мечети Аль-Акса и на подступах к ней произошли столкновения между арабским населением и израильскими силами безопасности Израиля, сообщалось, что пострадали более 250 человек.
«Необходимо остановить провокации на Храмовой горе, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию», — цитирует сообщение ТАСС.
Также Гутерриш призвал сохранять статус-кво в районах святых мест столицы Израиля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+11 432 / сут.
Умерли
373 тыс.+261 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+19 523 / сут.
- В Россию вывезли первых беженцев из Изюма
- В ДНР рассказали о мешающем штурму мариупольского завода «Азовсталь» подземном городе
- Генсек ООН призвал прекратить беспорядки в Иерусалиме
- Аналитик рассказал, когда и как россияне смогут покупать валюту
- СМИ: Британские военные инструкторы возобновили работу на Украине
- В Германии предостерегли от введения эмбарго на российский газ
- СМИ: Делегация чиновников из Украины посетит Вашингтон
- Россия предоставила Венесуэле 2,5 миллиона вакцин
- СМИ: Данные разведки США опровергают заявления Байдена о «геноциде» на Украине
- Иммунолог: Распространение «омикрона» позволило обновить иммунитет к COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru