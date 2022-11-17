Генсек ООН приветствовал согласие сторон на возобновление зерновой сделки

«Я приветствую соглашения всех сторон продолжить черноморскую зерновую инициативу для обеспечения безопасного судоходства при экспорте зерна, продуктов питания и удобрений из Украины», — цитирует Гутерриша РИА Новости.

Как отметил генсек, ООН полностью привержена поддержке совместного координационного центра и устранению остающихся препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из России.

Гутерриш добавил, что зерновая сделка продолжает показывать важность осторожной дипломатии в контексте поиска многосторонних решений.

Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил о продлении зерновой сделки на 120 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

