Генсек ООН приветствовал согласие сторон на возобновление зерновой сделки
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поприветствовал согласие сторон по возобновлению продуктовой сделки. Об этом генсек заявил журналистам.
«Я приветствую соглашения всех сторон продолжить черноморскую зерновую инициативу для обеспечения безопасного судоходства при экспорте зерна, продуктов питания и удобрений из Украины», — цитирует Гутерриша РИА Новости.
Как отметил генсек, ООН полностью привержена поддержке совместного координационного центра и устранению остающихся препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из России.
Гутерриш добавил, что зерновая сделка продолжает показывать важность осторожной дипломатии в контексте поиска многосторонних решений.
Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил о продлении зерновой сделки на 120 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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