Генсек ООН приветствовал согласие сторон на возобновление зерновой сделки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поприветствовал согласие сторон по возобновлению продуктовой сделки. Об этом генсек заявил журналистам.

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«Я приветствую соглашения всех сторон продолжить черноморскую зерновую инициативу для обеспечения безопасного судоходства при экспорте зерна, продуктов питания и удобрений из Украины», — цитирует Гутерриша РИА Новости.

Как отметил генсек, ООН полностью привержена поддержке совместного координационного центра и устранению остающихся препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из России.

Гутерриш добавил, что зерновая сделка продолжает показывать важность осторожной дипломатии в контексте поиска многосторонних решений.

Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил о продлении зерновой сделки на 120 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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