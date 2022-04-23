Генсек ООН посетит Украину 28 апреля
23 апреля 202202:57
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит Украину 28 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление офиса генсека международной организации.
Ранее стало известно, что 26 апреля Гутерриша примет в Москве президент России Владимир Путин. Также письмо о визите генсека ООН получило постпредство Украины.
Отмечалось, что Гутерриш намерен обсудить с лидерами России и Украины срочные меры по урегулированию украинского конфликта.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru