Генсек ООН посетит Украину 28 апреля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит Украину 28 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление офиса генсека международной организации.

Путин примет генсека ООН в Москве 26 апреля

Ранее стало известно, что 26 апреля Гутерриша примет в Москве президент России Владимир Путин. Также письмо о визите генсека ООН получило постпредство Украины.

Отмечалось, что Гутерриш намерен обсудить с лидерами России и Украины срочные меры по урегулированию украинского конфликта.

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