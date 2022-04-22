Путин примет генсека ООН в Москве 26 апреля
Президент России Владимир Путин примет генсека ООН Антониу Гутерриша в Москве 26 апреля. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Отмечается, что письмо с просьбой принять Гутерриша в Киеве получило постпредство Украины. Гутерриш планирует обсудить с обоими президентами срочные меры по установлению мира на территории Украины.
Также Гутерриш намерен переговорить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида»
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+9 001 / сут.
Умерли
375 тыс.+195 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+13 480 / сут.
- Путин примет генсека ООН в Москве 26 апреля
- Глава «Лукойла» объяснил причину ухода из компании
- СМИ: более 30 человек погибли при взрыве в афганской мечети
- СМИ: Еврокомиссия допустила оплату российского газа в рублях
- Нидерланды намерены к концу года отказаться от российского угля, газа и нефти
- Максим Галкин переведёт часть гонораров за концерты в помощь украинским беженцам
- В Госдуме не исключили воссоздание Крымского федерального округа
- Мединский подтвердил проведение нескольких разговоров с главой делегации Украины
- Финляндия объявила об ограничении импорта электроэнергии из РФ
- Путин заявил, что Киев не позволяет находящимся на «Азовстали» боевикам сдаться
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru