Путин примет генсека ООН в Москве 26 апреля

Президент России Владимир Путин примет генсека ООН Антониу Гутерриша в Москве 26 апреля. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Отмечается, что письмо с просьбой принять Гутерриша в Киеве получило постпредство Украины. Гутерриш планирует обсудить с обоими президентами срочные меры по установлению мира на территории Украины.

Также Гутерриш намерен переговорить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида»

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ФОТО: Сайт Кремля
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