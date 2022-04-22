Путин примет генсека ООН в Москве 26 апреля

Президент России Владимир Путин примет генсека ООН Антониу Гутерриша в Москве 26 апреля. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.



Отмечается, что письмо с просьбой принять Гутерриша в Киеве получило постпредство Украины. Гутерриш планирует обсудить с обоими президентами срочные меры по установлению мира на территории Украины.



Также Гутерриш намерен переговорить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида»



