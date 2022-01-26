Генсек ООН напомнил об «антисемитских клише» противников вакцинации
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш напомнил о теориях заговора антивакцинаторов, которые нередко превращаются в «антисемитские клише». Об этом он рассказал в ходе церемонии в память о жертвах Холокоста.
Гуттереш привел в пример людей, надевших желтую шестиконечную звезду, чтобы опротестовать вакцинацию.
«Мы видим много других современных проявлений многовековой ненависти. Мы чувствуем это в поразительной регулярности, с которой теории заговора превращаются в гнусные антисемитские клише. Мы видим это в том, как протестующие против жизненно важных вакцин проводят демонстрации с надетой желтой звездой», - цитирует Гутерреша РИА Новости.
Генсек ООН также напомнил о сообщениях, в которых евреи рассказывают об оскорблениях и нападениях в свой адрес, а также об осквернениях кладбищ и синагог.
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