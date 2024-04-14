Генсек ООН: Ближний Восток находится на грани полномасштабного конфликта

Ближний Восток после атаки Ирана по территории Израиля находится на грани полномасштабного конфликта, заявил на срочном заседании Совбеза ООН глава организации Антониу Гутерреш.

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«Народы региона столкнулись с реальной опасностью разрушительного полномасштабного конфликта», - сказал Гутерреш.

Он призвал стороны конфликта к максимальной сдержанности. По словам генсека, настало время для деэскалации и разрядки.

Иран в ночь на 14 апреля атаковал Израиль ракетами и беспилотниками-камикадзе Shahed. В Иерусалиме заявили, что большую часть снарядов сбили еще до подлета к территории страны, передает «Радиоточка НСН».

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