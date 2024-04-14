Генсек ООН: Ближний Восток находится на грани полномасштабного конфликта
Ближний Восток после атаки Ирана по территории Израиля находится на грани полномасштабного конфликта, заявил на срочном заседании Совбеза ООН глава организации Антониу Гутерреш.
«Народы региона столкнулись с реальной опасностью разрушительного полномасштабного конфликта», - сказал Гутерреш.
Он призвал стороны конфликта к максимальной сдержанности. По словам генсека, настало время для деэскалации и разрядки.
Иран в ночь на 14 апреля атаковал Израиль ракетами и беспилотниками-камикадзе Shahed. В Иерусалиме заявили, что большую часть снарядов сбили еще до подлета к территории страны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru