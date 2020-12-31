Генсек НАТО заявил об отсутствии военной угрозы от России

Россия не является источником непосредственной угрозы для НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью журналу Le Point.

По словам Столтенберга, он не видит исходящей от российской стороны угрозы военного нападения. Однако генсек НАТО отмечает, что Россия «утверждается», используя военную мощь против стран-соседей, в частности, Грузии и Украины.

Столтенберг считает, что российские власти причастны к кибератакам в Европе, использовании химических средств для убийств в Великобритании. Также, по словам генсека Североатлантического альянса, Россия обладает ракетами и ядерным оружием, которые могут достигнуть «всей территории Европы».

Кроме того, Столтенберг раскритиковал приобретение Турцией российских ракетных систем С-400. Однако генеральный секретарь назвал Турцию «важным союзником НАТО», подчеркнув необходимость сохранить присутствие страны в альянсе.

