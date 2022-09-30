Генсек НАТО выступит с незапланированным заявлением
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу, 30 сентября, проведет незапланированную пресс-конференцию. Об этом говорится в сообщении на сайте альянса.
Тема выступления Столтенберга не уточняется. Пресс-конференция начнется в 18:00 (19:00 мск), пишет RT.
Ранее стало известно, что в пятницу с обращением к россиянам выступит президент РФ Владимир Путин. В Кремле сообщали, что выступление российского лидера состоится после подписания договоров о вхождении в состав РФ республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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