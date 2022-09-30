Генсек НАТО выступит с незапланированным заявлением

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу, 30 сентября, проведет незапланированную пресс-конференцию. Об этом говорится в сообщении на сайте альянса.

В Госдепе не исключили применение устава НАТО из-за диверсии на «СП»

Тема выступления Столтенберга не уточняется. Пресс-конференция начнется в 18:00 (19:00 мск), пишет RT.

Ранее стало известно, что в пятницу с обращением к россиянам выступит президент РФ Владимир Путин. В Кремле сообщали, что выступление российского лидера состоится после подписания договоров о вхождении в состав РФ республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: nato.int
ТЕГИ:Йенс СтолтенбергНАТО
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры