Генсек НАТО Столтенберг 17-19 марта посетит Закавказье

В НАТО сообщили, что Столтенберг посетит Азербайджан, Армению и Грузию. Причина поездки и темы, которые генсек обсудит с руководством этих стран, не называются.

По данным пресс-службы, 17 марта глава альянса встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На следующий день он направится в Грузию, после чего проведет переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Ранее глава армянского МИДа Арарат Мирзоян заявил, что власти республики обсуждают вступление в Евросоюз, передает «Радиоточка НСН».

