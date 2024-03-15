Генсек НАТО Столтенберг 17-19 марта посетит Закавказье
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг планирует 17-19 марта посетить страны Закавказья, говорится в заявлении пресс-службы блока.
В НАТО сообщили, что Столтенберг посетит Азербайджан, Армению и Грузию. Причина поездки и темы, которые генсек обсудит с руководством этих стран, не называются.
По данным пресс-службы, 17 марта глава альянса встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На следующий день он направится в Грузию, после чего проведет переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Ранее глава армянского МИДа Арарат Мирзоян заявил, что власти республики обсуждают вступление в Евросоюз, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Еще один бизнес мужа Блиновской пройдет процедуру банкротства
- Министр обороны Литвы Анушаускас подал в отставку
- АТОР: Туры с размещением на виллах на Пхукете стоят от 195 тысяч рублей
- Зеленский пообещал нанести новые удары по территории России
- В WhatsApp добавят функцию блокировки при помощи пароля
- Mercedes-Benz протестировал человекоподобных роботов на заводе в Венгрии
- Международный валютный фонд подвергся кибератаке
- Умер народный артист России Александр Ширвиндт
- Генсек НАТО Столтенберг 17-19 марта посетит Закавказье
- Bloomberg назвал мексиканское песо самой прибыльной валютой 2024 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru