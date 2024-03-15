Генсек НАТО Столтенберг 17-19 марта посетит Закавказье

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг планирует 17-19 марта посетить страны Закавказья, говорится в заявлении пресс-службы блока.

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В НАТО сообщили, что Столтенберг посетит Азербайджан, Армению и Грузию. Причина поездки и темы, которые генсек обсудит с руководством этих стран, не называются.

По данным пресс-службы, 17 марта глава альянса встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На следующий день он направится в Грузию, после чего проведет переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Ранее глава армянского МИДа Арарат Мирзоян заявил, что власти республики обсуждают вступление в Евросоюз, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@NATONews
ТЕГИ:КавказЙенс СтолтенбергНАТО

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