Генсек ЛАГ рассказал о давлении Запада на арабские страны из-за России
Запад оказывает давление на арабские страны, требуя выступать против России на фоне специальной военной операции на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт.
«Западный мир оказывает на нас давление: "Голосуйте вместе с нами. Выступайте против российской позиции. Осуждайте ее"», — рассказал генсек ЛАГ в интервью египетскому телеканалу Sada el-Balad.
Абу аль-Гейт отметил, что это давление нацелено на то, чтобы «окружить» Россию.
Генсек ЛАГ подчеркнул, что многие страны Африки и Латинской Америки продолжают поддерживать связи с РФ, пишет Ura.ru.
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