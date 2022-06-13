Генсек ЛАГ рассказал о давлении Запада на арабские страны из-за России

Запад оказывает давление на арабские страны, требуя выступать против России на фоне специальной военной операции на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт.

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«Западный мир оказывает на нас давление: "Голосуйте вместе с нами. Выступайте против российской позиции. Осуждайте ее"», — рассказал генсек ЛАГ в интервью египетскому телеканалу Sada el-Balad.

Абу аль-Гейт отметил, что это давление нацелено на то, чтобы «окружить» Россию.

Генсек ЛАГ подчеркнул, что многие страны Африки и Латинской Америки продолжают поддерживать связи с РФ, пишет Ura.ru.

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