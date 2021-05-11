Генпрокуратура Украины заподозрила двух депутатов Верховной рады в госзимене

Генеральны прокурор Украины Ирина Венедиктова в своём Facebook заявила, что два депутата Верховной рады подозреваются в госзимене.

Она уточнила, что у следствия и прокуроров имеется достаточно оснований для изменения статуса парламентариев из свидетелей на подозреваемых «в покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму».

«Сегодня я поставила свою подпись на сообщениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента - М и К. Мы с коллегами из правоохранительных органов провели массу следственных действий, получили много экспертных заключений», - написала Венедиктова.

Генпрокурор добавила, что «местонахождение депутата М не установлено», в связи с чем СБУ принимает «все необходимые меры к его установке».

Фамилии парламентариев Венедиктова не назвала, однако депутат Верховной рады от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что речь идёт о представителях от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Викторе Медведчуке и Тарасе Козаке, сообщает «Свободная пресса».

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины ввёл санкции в отношении Медведчука и его супруги, которые распространяются на всё его имущество и будут длиться три года.

