Генпрокуратура Молдавии: Экс-президента Додона подозревают в предательстве родины

Экс-президент Молдавии Игорь Додон подозревается по нескольким уголовным статьям, в том числе о госизмене. Об этом заявила РИА Новости глава пресс-службы молдавской Генпрокуратуры Марианна Керпек.

Правоохранители проводят обыски в доме экс-президента Молдавии Додона

Ранее стало известно, что в доме Додона проводились обыски, пишет Ura.ru. На минувшей неделе в отношении экс-президента возбудили уголовное дело по подозрению в коррупции.

Как сообщила Керпек, обыски у бывшего главы государства проходят в рамках дела, открытого по подозрению о совершении преступлений, предусмотренных статьями «Пассивная коррупция», «Финансирование политической партии со стороны криминальной организации», «Предательство родины», «Незаконное обогащение», пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: ФОТО РИА Новости / Мирослав Ротарь
ТЕГИ:Уголовное ДелоГосизменаИгорь ДодонМолдавия
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