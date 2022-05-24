Генпрокуратура Молдавии: Экс-президента Додона подозревают в предательстве родины
Экс-президент Молдавии Игорь Додон подозревается по нескольким уголовным статьям, в том числе о госизмене. Об этом заявила РИА Новости глава пресс-службы молдавской Генпрокуратуры Марианна Керпек.
Ранее стало известно, что в доме Додона проводились обыски, пишет Ura.ru. На минувшей неделе в отношении экс-президента возбудили уголовное дело по подозрению в коррупции.
Как сообщила Керпек, обыски у бывшего главы государства проходят в рамках дела, открытого по подозрению о совершении преступлений, предусмотренных статьями «Пассивная коррупция», «Финансирование политической партии со стороны криминальной организации», «Предательство родины», «Незаконное обогащение», пишет «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 785 / сут.
Умерли
379 тыс.+90 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 352 / сут.
- Патрушев оценил сроки спецоперации на Украине
- СМИ: Танкеры с 62 млн баррелей российской нефти не могут найти покупателя
- ВС России уничтожили на Украине склад снарядов к американским гаубицам М-777
- СМИ: Греческие импортеры перешли на оплату российского газа рублями
- Генпрокуратура Молдавии: Экс-президента Додона подозревают в предательстве родины
- Финская Fennovoima отозвала заявку на лицензию для строительства совместной с «Росатомом» АЭС
- Доллар упал ниже 57 рублей впервые с 2018 года
- Россияне заявили об ухудшении качества колбасных изделий и молочной продукции
- В Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности
- Володин: Украина получит лишь 15% из обещанных США $40 млрд помощи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru