Генпрокуратура Молдавии: Экс-президента Додона подозревают в предательстве родины

Ранее стало известно, что в доме Додона проводились обыски, пишет Ura.ru. На минувшей неделе в отношении экс-президента возбудили уголовное дело по подозрению в коррупции.

Как сообщила Керпек, обыски у бывшего главы государства проходят в рамках дела, открытого по подозрению о совершении преступлений, предусмотренных статьями «Пассивная коррупция», «Финансирование политической партии со стороны криминальной организации», «Предательство родины», «Незаконное обогащение», пишет «Свободная пресса».

