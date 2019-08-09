Генпрокуратура Грузии обвинила скандального экс-директора «Рустави 2»

Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему директору «Рустави-2» Нике Гварамия за нанесение ущерба каналу. Журналиста обвиняют злоупотреблении полномочиями, заявил в Тбилиси прокурор Звиад Губеладзе. По данным следствия, из-за действий Гварамия, компания не получила около 7 миллионов лари (2,3 миллиона долларов). Обвинение было предъявлено лично Гварамия, Генпрокуратура просит суд избрать ему меру пресечения на время следствия.

Гварамия был уволен с должности гендиректора оппозиционного канала 18 июля, сразу после того, как «Рустави 2» сменил владельцев. До этого телеканал «прославился» сразу несколькими скандалами, которые привели к обострению отношений между Грузией и Россией. Сначала ведущий «Рустави 2» в прямом эфире обматерил Владимира Путина, а затем сам Гварамия заявил, что готов мочиться в вино и боржоми, которые импортируются в Россию.

