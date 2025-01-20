Генконсульство Турции в Алеппо возобновило работу спустя 12 лет

Над зданием дипведомства подняли турецкий флаг. Как ожидается, генконсульство со временем увеличит штат сотрудников и начнет оказание услуг гражданам.

Как отметил временный поверенный в делах Турции в Дамаске Бурхан Кероглу, турецко-сирийские отношения будут развиваться, Анкара намерена «поддерживать процессы открытия Сирии миру».

Турецкое генконсульство в Алеппо не работало с июля 2012 года. При этом посольство республики в Дамаске было закрыто с марта 2012-го. В декабре прошлого года посольство возобновило работу.

