Генконсульство Турции в Алеппо возобновило работу спустя 12 лет

Генеральное консульство Турции в Алеппо после многолетнего перерыва возобновило работу. Об этом сообщил телеканал TRT.

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Над зданием дипведомства подняли турецкий флаг. Как ожидается, генконсульство со временем увеличит штат сотрудников и начнет оказание услуг гражданам.

Как отметил временный поверенный в делах Турции в Дамаске Бурхан Кероглу, турецко-сирийские отношения будут развиваться, Анкара намерена «поддерживать процессы открытия Сирии миру».

Турецкое генконсульство в Алеппо не работало с июля 2012 года. При этом посольство республики в Дамаске было закрыто с марта 2012-го. В декабре прошлого года посольство возобновило работу.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:КонсульствоСирияТурция

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