Генконсул РФ заявил, что Норвегия проверяет грузы для Баренцбурга
Норвегия проверяет направляющиеся в город Баренцбург на архипелаге Шпицберген российские грузы для выявления санкционных товаров. Об этом заявил генеральный консул РФ на Шпицбергене Андрей Чемерило.
Как отметил дипломат, сотрудники норвежской таможенной службы тщательно проверяют грузы из РФ.
«Норвежский перевозчик забирает грузы в Мурманске, перевозит через границу и отправляет в Тромсе. Оттуда их погружают на контейнеровоз, и через море груз плывет до Баренцбурга», — рассказал консул в беседе с РИА Новости.
Чемерило подчеркнул, что Москва держит на контроле ситуацию с транзитом грузов.
В конце июня Норвегия запретила на провоз грузов в российские поселения на Шпицбергене через пропускной пункт «Стурскуг». В осло объяснили ограничения санкциями против России, напоминает телеканал «360». Позже стороны пришли к компромиссу, Норвегия пропустила грузы, пишет Ura.ru.
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