Генконсул РФ заявил, что Норвегия проверяет грузы для Баренцбурга

Норвегия проверяет направляющиеся в город Баренцбург на архипелаге Шпицберген российские грузы для выявления санкционных товаров. Об этом заявил генеральный консул РФ на Шпицбергене Андрей Чемерило.

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Как отметил дипломат, сотрудники норвежской таможенной службы тщательно проверяют грузы из РФ.

«Норвежский перевозчик забирает грузы в Мурманске, перевозит через границу и отправляет в Тромсе. Оттуда их погружают на контейнеровоз, и через море груз плывет до Баренцбурга», — рассказал консул в беседе с РИА Новости.

Чемерило подчеркнул, что Москва держит на контроле ситуацию с транзитом грузов.

В конце июня Норвегия запретила на провоз грузов в российские поселения на Шпицбергене через пропускной пункт «Стурскуг». В осло объяснили ограничения санкциями против России, напоминает телеканал «360». Позже стороны пришли к компромиссу, Норвегия пропустила грузы, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
ТЕГИ:ШпицбергенНорвегия
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