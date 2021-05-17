Генеральная Ассамблея ООН проведет заседание по палестино-израильскому конфликту 20 мая

Как сообщил Бозкыр, он получил от представителей Нигера и Алжира в ООН письмо с просьбой собрать заседание организации и обсудить обстановку в регионе и палестино-израильский конфликт.

«В соответствии с этим обращением я созываю пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООН в четверг 20 мая в 10:00 (17:00 мск - прим. НСН)», — написал Бозкыр в Twitter.

Совет Безопасности ООН уже трижды обсуждал ситуацию на Ближнем Востоке, однако общего заявления по этой проблеме принято не было. Организация опасается, что обострившийся 10 мая конфликт Израиля и Палестины и взаимные ракетные обстрелы перерастут в полномасштабную войну, пишут «Невские новости».

Между тем, в министерстве иностранных дел России призвали стороны прекратить противостояние и предложили Израилю и Палестине встретиться в Москве для урегулирования конфликта, сообщает «Свободная пресса».

