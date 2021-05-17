Генеральная Ассамблея ООН проведет заседание по палестино-израильскому конфликту 20 мая
Пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на Ближнем Востоке состоится 20 мая, сообщил председатель 75-й сессии ассамблеи Волкан Бозкыр.
Как сообщил Бозкыр, он получил от представителей Нигера и Алжира в ООН письмо с просьбой собрать заседание организации и обсудить обстановку в регионе и палестино-израильский конфликт.
«В соответствии с этим обращением я созываю пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООН в четверг 20 мая в 10:00 (17:00 мск - прим. НСН)», — написал Бозкыр в Twitter.
Совет Безопасности ООН уже трижды обсуждал ситуацию на Ближнем Востоке, однако общего заявления по этой проблеме принято не было. Организация опасается, что обострившийся 10 мая конфликт Израиля и Палестины и взаимные ракетные обстрелы перерастут в полномасштабную войну, пишут «Невские новости».
Между тем, в министерстве иностранных дел России призвали стороны прекратить противостояние и предложили Израилю и Палестине встретиться в Москве для урегулирования конфликта, сообщает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+9 328 / сут.
Умерли
116 тыс.+340 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+7 181 / сут.
- Генеральная Ассамблея ООН проведет заседание по палестино-израильскому конфликту 20 мая
- Названы самые популярные маршруты для путешествий у молодежи
- Названа функция в Android, которую надо отключить
- Дело против экс-губернатора Меня прекращено за истечением срока давности
- Экс-полицейский, задавивший «пьяного мальчика», получил 2,5 года колонии
- Глава РПЦ объяснил стрельбу в школе Казани отсутствием религиозного воспитания
- Всемирный экономический форум в Сингапуре отменили из-за коронавируса
- Роскомнадзор решил не блокировать Twitter после удаления 91% запрещенного контента
- Путин установил новое почётное звание «Заслуженный ветеринарный врач РФ»
- Путин подписал указ о создании президентского фонда по поддержке культуры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru