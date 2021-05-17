Лавров: Россия осуждает удары по гражданским объектам в палестино-израильском конфликте

Россия осуждает ракетные удары из сектора Газа по жилым районам Израиля, а также атаки на гражданские объекты на территории Палестины. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что уже достаточно призывов прозвучало, чтобы эта ситуация прекратилась и начались переговоры.

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Лавров подчеркнул, что Россия призывает стороны прекратить насилие и высоко оценила усилия Египта в урегулировании конфликта путем переговоров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что палестино-израильский конфликт представляет опасность в случае бесконтрольного разрастания, так как ближневосточный регион находится рядом с Россией.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПалестинаИзраильЛавров
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