Лавров: Россия осуждает удары по гражданским объектам в палестино-израильском конфликте
Россия осуждает ракетные удары из сектора Газа по жилым районам Израиля, а также атаки на гражданские объекты на территории Палестины. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он отметил, что уже достаточно призывов прозвучало, чтобы эта ситуация прекратилась и начались переговоры.
Лавров подчеркнул, что Россия призывает стороны прекратить насилие и высоко оценила усилия Египта в урегулировании конфликта путем переговоров.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что палестино-израильский конфликт представляет опасность в случае бесконтрольного разрастания, так как ближневосточный регион находится рядом с Россией.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+9 328 / сут.
Умерли
116 тыс.+340 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+7 181 / сут.
- Минпросвещения изменит учебную программу в российских школах
- СМИ сообщили о секретной армии США
- Меркель заверила Нетаньяху в солидарности правительства Германии с Израилем
- ЦБ предупредил о рисках возникновения «пузырей» на рынке потребительского кредитования
- «Роскосмос» выделил более 300 млн рублей на первую миссию на Венеру
- Лавров: Россия осуждает удары по гражданским объектам в палестино-израильском конфликте
- США поставят оружие Израилю на $735 млн на фоне обострения в секторе Газа
- Сенатор предложил запретить чиновникам владеть недвижимостью за рубежом
- Казанский стрелок сдал экзамен по стрельбе лишь со второго раза
- ВОЗ предупредила о смертельной опасности переработок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru