Мисмари обнародовал видео тренировки боевиков ПНС под руководством турецких инструкторов
Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари в ходе пресс-конференции представил неопровержимые свидетельства военного вмешательства Турции в конфликт в Ливии.
Ранее ЛНА заполучила в качестве боевого трофея турецкую бронемашину Kirpi. Установленные на ней камеры запечатлели весь путь бронемашины из турецкого Измира до ливийского Триполи. Эта улика и стала доказательством, что Анкара нарушила оружейное эмбарго ООН.
Более того, журналистам показали видео, как турецкие военнослужащие тренируют боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС), на котором также отчетливо видно наемников из Сирии.
По словам самого Мисмари, в настоящее время на территории североафриканского государства находится около 1,5 тыс. турецких военнослужащих, а также бойцы ЧВК SADAT. Помимо этого, 2,5 тыс. солдат Анкары проходят подготовку перед распределением в Ливию. Тем временем сирийских наемников в Ливии насчитывается уже около 17 тыс. человек.
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