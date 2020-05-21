Мисмари обнародовал видео тренировки боевиков ПНС под руководством турецких инструкторов

Более того, журналистам показали видео, как турецкие военнослужащие тренируют боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС), на котором также отчетливо видно наемников из Сирии.

По словам самого Мисмари, в настоящее время на территории североафриканского государства находится около 1,5 тыс. турецких военнослужащих, а также бойцы ЧВК SADAT. Помимо этого, 2,5 тыс. солдат Анкары проходят подготовку перед распределением в Ливию. Тем временем сирийских наемников в Ливии насчитывается уже около 17 тыс. человек.



