Мисмари обнародовал видео тренировки боевиков ПНС под руководством турецких инструкторов

Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари в ходе пресс-конференции представил неопровержимые свидетельства военного вмешательства Турции в конфликт в Ливии.

Ранее ЛНА заполучила в качестве боевого трофея турецкую бронемашину Kirpi. Установленные на ней камеры запечатлели весь путь бронемашины из турецкого Измира до ливийского Триполи. Эта улика и стала доказательством, что Анкара нарушила оружейное эмбарго ООН.

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Более того, журналистам показали видео, как турецкие военнослужащие тренируют боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС), на котором также отчетливо видно наемников из Сирии.

По словам самого Мисмари, в настоящее время на территории североафриканского государства находится около 1,5 тыс. турецких военнослужащих, а также бойцы ЧВК SADAT. Помимо этого, 2,5 тыс. солдат Анкары проходят подготовку перед распределением в Ливию. Тем временем сирийских наемников в Ливии насчитывается уже около 17 тыс. человек.


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ФОТО: РИА Новости//Андрей Стенин
ТЕГИ:ВоенныеТурцияЛивия
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