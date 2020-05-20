Появилось видео уничтожения российского ЗРПК «Панцирь» в Ливии

Появилось видео уничтожения в Ливии зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» российского производства. Ранее сегодня турецкое агентство Anadolu проинформировало об ударе армии признанного ООН правительства национального согласия Ливии (ПНС) по системе противовоздушной обороны Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара.

Как уточнил представитель командования ПНС, всего за день было ликвидировано три ЗРПК «Панцирь» с помощью артиллерии и беспилотных аппаратов.

Заявление Хафтара объяснили неудачами под Триполи

Два - в районе города Тархуна, еще один - к югу от Сирта. «Панцири» российского производства были поставлены в Ливию из Объединённых Арабских Эмиратов.

После свержения и убийства лидера страны Муаммара Каддафи в 2011 году сейчас в Ливии установилось двоевластие. На западе базируется правительство национального согласия, на востоке — временный кабинет, который выступает вместе с парламентом и Ливийской национальной армией.

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Фото: mil.ru
ТЕГИ:ВидеоЛивияПанцирь С-1
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