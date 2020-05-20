Появилось видео уничтожения российского ЗРПК «Панцирь» в Ливии

Два - в районе города Тархуна, еще один - к югу от Сирта. «Панцири» российского производства были поставлены в Ливию из Объединённых Арабских Эмиратов.

После свержения и убийства лидера страны Муаммара Каддафи в 2011 году сейчас в Ливии установилось двоевластие. На западе базируется правительство национального согласия, на востоке — временный кабинет, который выступает вместе с парламентом и Ливийской национальной армией.