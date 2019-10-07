Генерал назвал виновных в приближении ракеты ВМС США к Airbus
Заслуженный военный лётчик в эфире НСН, объяснил, кто понесёт наказание за инцидент у побережья американского штата Калифорния.
В интернете появилось видео, на котором запечатлено приближение баллистической ракеты к пассажирскому Airbus мексиканских авиалиний. Как сообщает издание The Drive, речь идёт о запуске ракеты Trident II с подводной лодки ВМС США Nebraska.
Заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов в эфире НСН объяснил, как могло произойти подобное ЧП.
«Это редкий случай. Есть такое положение, что использование воздушного пространства устроено по определённым паритетам, в определённое время и по определённому графику осуществляется его использование. Но бывают и нарушения. Или технологические, связанные с автоматизацией управления, или человеческий фактор, где-то не рассчитали. Эти нюансы учитывать очень сложно. Но с целью безопасности полётов это учитывается очень строго. Регламентируются полёты и ракетных систем, и полёты воздушных судов по трассам, линиям и маршрутам. Где-то было упущение», - объяснил лётчик.
Он также рассказал, кто понесёт наказание за опасное приближение ракеты к пассажирскому лайнеру.
«Я думаю, что это всё же человеческий фактор. Есть в государстве органы управления воздушным движением. В них есть диспетчерская служба. Вот люди, которые этим занимались, скорее всего, понесут наказание», - заявил Попов.
Отметим, по данным американского издания, на видео полёт ракеты Trident II выглядит, гораздо более пологим, чем то свойственно данному вооружению. По мнению экспертов, это связано с тем, что ракета уже оснащена новейшей ядерной боеголовкой W76-2 , малый вес которой позволяет «спрямить» траекторию полёта.
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