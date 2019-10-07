Генерал назвал виновных в приближении ракеты ВМС США к Airbus

В интернете появилось видео, на котором запечатлено приближение баллистической ракеты к пассажирскому Airbus мексиканских авиалиний. Как сообщает издание The Drive, речь идёт о запуске ракеты Trident II с подводной лодки ВМС США Nebraska.

Заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов в эфире НСН объяснил, как могло произойти подобное ЧП.



«Это редкий случай. Есть такое положение, что использование воздушного пространства устроено по определённым паритетам, в определённое время и по определённому графику осуществляется его использование. Но бывают и нарушения. Или технологические, связанные с автоматизацией управления, или человеческий фактор, где-то не рассчитали. Эти нюансы учитывать очень сложно. Но с целью безопасности полётов это учитывается очень строго. Регламентируются полёты и ракетных систем, и полёты воздушных судов по трассам, линиям и маршрутам. Где-то было упущение», - объяснил лётчик.