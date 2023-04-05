General Motors заявил об уходе 5000 сотрудников

Отмечается, что программа «добровольного увольнения» (VSP) предлагается всем американским сотрудникам предприятия, которые проработали в General Motors не менее пяти лет. Уход сотрудников с работы ради выкупа их акций сэкономит концерну миллиард долларов, что позволит приблизиться к цели сберечь два миллиарда долларов, отметила гендиректор предприятия Мэри Барра.

Кроме того, General Motors упростит конструкцию выпускаемых автомобилей, унифицирует подсистемы между бензиновыми транспортными средствами и электромобили и снизит расходы во всех подразделениях, в том числе, затраты на поездки и маркетинг.

Ранее компания Walt Disney приступила к увольнению 7 тысяч сотрудников. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

