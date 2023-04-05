General Motors заявил об уходе 5000 сотрудников
Выкуп акций General Motors привел к сокращению 5000 работников. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на финансового директора автоконцерна Пола Джейкобсона.
Отмечается, что программа «добровольного увольнения» (VSP) предлагается всем американским сотрудникам предприятия, которые проработали в General Motors не менее пяти лет. Уход сотрудников с работы ради выкупа их акций сэкономит концерну миллиард долларов, что позволит приблизиться к цели сберечь два миллиарда долларов, отметила гендиректор предприятия Мэри Барра.
Кроме того, General Motors упростит конструкцию выпускаемых автомобилей, унифицирует подсистемы между бензиновыми транспортными средствами и электромобили и снизит расходы во всех подразделениях, в том числе, затраты на поездки и маркетинг.
Ранее компания Walt Disney приступила к увольнению 7 тысяч сотрудников. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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