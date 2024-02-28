Сирийская ПВО отразила ракетную атаку Израиля в окрестностях Дамаска

На МКС зафиксирована утечка воздуха

Молдавия отреагировала на обвинения Приднестровья в экономической блокаде

Реальные зарплаты в 2023 году выросли на рекордные за пять лет 7,8%

Медведев потребовал нарастить производство ракет для ПВО и снова процитировал Сталина

На комедию Гайдая «Бриллиантовая рука» в кинотеатры придет старшая аудитория