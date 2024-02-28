Сирийская ПВО отразила ракетную атаку Израиля в окрестностях Дамаска
28 февраля 202422:14
Силы противовоздушной обороны отразили атаку Израиля в окрестностях столицы Сирии Дамаска, пишет РИА Новости со ссылкой на государственное телевидение арабской республики.
Атака произошла вечером 28 февраля. По данным СМИ, сирийские силы ПВО уничтожили большинство ракет.
Армия Израиля 21 февраля нанесла ракетный удар по Дамаску. Атаке подвергся район Кфар-Суса на юго-западе города.
Ранее Израиль нанес удары по лагерю беженцев Нусейрат, району Зувайда и городу Дейр-эль-Балах в Сирии. Жертвами атаки стали более 70 человек, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru