Сирийская ПВО отразила ракетную атаку Израиля в окрестностях Дамаска

Силы противовоздушной обороны отразили атаку Израиля в окрестностях столицы Сирии Дамаска, пишет РИА Новости со ссылкой на государственное телевидение арабской республики.

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Атака произошла вечером 28 февраля. По данным СМИ, сирийские силы ПВО уничтожили большинство ракет.

Армия Израиля 21 февраля нанесла ракетный удар по Дамаску. Атаке подвергся район Кфар-Суса на юго-западе города.

Ранее Израиль нанес удары по лагерю беженцев Нусейрат, району Зувайда и городу Дейр-эль-Балах в Сирии. Жертвами атаки стали более 70 человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:РакетыИзраильСирия

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