Борис Джонсон сравнил COVID-19 с простудой

Джонсон также добавил, что самоизоляция останется обязательным требованием только для «COVID-положительных». Премьер-министр напомнил, что с 17 января в Великобритании сокращен срок самоизоляции до пяти дней, при наличии двух отрицательных тестов на коронавирус.

«Скоро наступит время, когда мы сможем отменить обязательное требование для самоизоляции, также как мы не требуем обязательной изоляции для людей, заболевших простудой», – подчеркнул Джонсон.

Ранее Борис Джонсон заявил, что с 25 января в стране отменяются вакцинные паспорта и обязательное ношение масок в общественных местах.

