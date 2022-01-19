Борис Джонсон сравнил COVID-19 с простудой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вскоре к COVID-19 в стране будут относиться как к простуде. Об этом сообщает РИА Новости.

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Джонсон также добавил, что самоизоляция останется обязательным требованием только для «COVID-положительных». Премьер-министр напомнил, что с 17 января в Великобритании сокращен срок самоизоляции до пяти дней, при наличии двух отрицательных тестов на коронавирус.

«Скоро наступит время, когда мы сможем отменить обязательное требование для самоизоляции, также как мы не требуем обязательной изоляции для людей, заболевших простудой», – подчеркнул Джонсон.

Ранее Борис Джонсон заявил, что с 25 января в стране отменяются вакцинные паспорта и обязательное ношение масок в общественных местах.

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ФОТО: РИА Новости//Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:КоронавирусВеликобритания
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