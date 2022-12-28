ГБР Украины заявило о задержании во Франции олигарха Жеваго
Советник по коммуникациям Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона «Единые новости» заявила, что по запросу киевских властей во Франции был задержан украинский олигарх Константин Жеваго.
По её словам, бизнесмена, который является фигурантом нескольких уголовных дел ГБР, задержали в Куршевеле.
«Сейчас готовятся документы для его экстрадиции», — добавила она.
Украинские СМИ сообщали, что Живаго подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму около 270 млн долларов, а также в работе в интересах России.
Ранее олигарх Игорь Коломойский лишился статуса долларового миллиардера в списке украинского издания журнала Forbes после национализации принадлежавших ему нефтяных компаний «Укрнафта» и «Укртатнафта», сообщает RT.
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