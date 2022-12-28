ГБР Украины заявило о задержании во Франции олигарха Жеваго

По её словам, бизнесмена, который является фигурантом нескольких уголовных дел ГБР, задержали в Куршевеле.

«Сейчас готовятся документы для его экстрадиции», — добавила она.

Украинские СМИ сообщали, что Живаго подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму около 270 млн долларов, а также в работе в интересах России.

Ранее олигарх Игорь Коломойский лишился статуса долларового миллиардера в списке украинского издания журнала Forbes после национализации принадлежавших ему нефтяных компаний «Укрнафта» и «Укртатнафта», сообщает RT.

