«Газпром» приостановил поставку газа через Польшу
Экспорт через газопровод «Ямал — Европа» приостановлен из-за планового технического обслуживания.
Отмечается, что транзит газа из России через Белоруссию и Польшу в Германию прекратился 6 июля и будет возобновлен 11 июля.
Контракт России и Польши по транзиту истек в середине мая. Варшава отказалась продлевать его по причине невыгодных условий. Однако официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что экспорт российского газа через Польшу все равно продолжится «в том или ином виде».
Также при остановке газопровода должна расти транспортировка по другим маршрутам, в частности через Украину. Но, как сообщает Интерфакс, по данным на понедельник, номинация на транспорт газа через украинский коридор осталась прежней. Издание связывает это с тем, что европейский рынок и так находится под прессом избыточных предложений и не заинтересован в поставках нового газа.
Ранее НСН сообщала о том, что Дания разрешила «Газпрому» достроить «Северный поток-2».
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