«Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности через Украину
«Газпром» не стал бронировать дополнительные «твердые» газотранспортные мощности через Украину, сообщает ФАН. Такая информация появилась по итогам годового аукциона, который состоялся в понедельник. Таким образом, из России не поступит дополнительно 109 миллионов кубометров газа в сутки, которые запрашивал «Оператор газотранспортной системы Украины».
Ранее экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, сколько Украина может потерять с запуском «Северного потока - 2».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru