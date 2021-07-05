«Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности через Украину

«Газпром» не стал бронировать дополнительные «твердые» газотранспортные мощности через Украину, сообщает ФАН. Такая информация появилась по итогам годового аукциона, который состоялся в понедельник. Таким образом, из России не поступит дополнительно 109 миллионов кубометров газа в сутки, которые запрашивал «Оператор газотранспортной системы Украины».

Ранее экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, сколько Украина может потерять с запуском «Северного потока - 2».