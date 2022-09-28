«Газпром» оставит газ под землей вместо сжигания излишков

Опасения европейских политиков касательно сжигания «Газпромом» излишков газа и отравления атмосферы после снижения экспорта не подтвердились, сообщил Bloomberg.

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У «Газпрома» есть возможность гибко сохранять неиспользованные излишки под землей в то время, как многие проекты компании по добыче функционируют, по выражению заведующего Институтом энергетических исследований РАН Вячеслава Кулагина, как «газовые баллоны, где кран временами можно открыть на полную, а иногда снизить отбор».

Согласно расчётам Bloomberg, с 10 августа по 21 сентября на полуострове Ямал было сожжено на факелах 1,18 млн кубометров газа, что на 28% ниже показателей прошлого года. Это подтверждают спутниковые данные, проанализированные группой исследователей Горной школы штата Колорадо.

При этом, как утверждает Всемирный банк, Россия по-прежнему остается страной с крупнейшими объемами сжигания газа, что наносит вред окружающей среде.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что Россия ответственно относится к международным обязательствам по климату. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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