«Газпром» оставит газ под землей вместо сжигания излишков
Опасения европейских политиков касательно сжигания «Газпромом» излишков газа и отравления атмосферы после снижения экспорта не подтвердились, сообщил Bloomberg.
У «Газпрома» есть возможность гибко сохранять неиспользованные излишки под землей в то время, как многие проекты компании по добыче функционируют, по выражению заведующего Институтом энергетических исследований РАН Вячеслава Кулагина, как «газовые баллоны, где кран временами можно открыть на полную, а иногда снизить отбор».
Согласно расчётам Bloomberg, с 10 августа по 21 сентября на полуострове Ямал было сожжено на факелах 1,18 млн кубометров газа, что на 28% ниже показателей прошлого года. Это подтверждают спутниковые данные, проанализированные группой исследователей Горной школы штата Колорадо.
При этом, как утверждает Всемирный банк, Россия по-прежнему остается страной с крупнейшими объемами сжигания газа, что наносит вред окружающей среде.
Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что Россия ответственно относится к международным обязательствам по климату. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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