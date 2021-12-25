В Британии заявили о кризисе из-за нехватки поставок российского газа в Европу
Масштабный кризис в экономике настиг Великобританию из-за резкого повышения цен на газ. Об этом сообщает The Telegraph.
По данным издания, главы энергетических компаний EDF, Good Energy и Energy UK обратились к правительству Соединенного Королевства, попросив принять меры из-за роста стоимости топлива. Как отмечают предприятия, увеличение цен ставит британскую промышленность на грань катастрофы. Эксперты называют причиной подорожания сырья то, что Россия якобы не наращивает поставки в Европу.
По словам исполнительного директора Good Energy Найджела Поклингтона, текущая ситуация — «национальный кризис», а в последние три недели оптовые цены на газ и электроэнергию «выросли до беспрецедентного уровня». В свою очередь, представитель компании EDF Филипп Коммаре заявил, что в сфере энергетики сложилась критическая обстановка, которая будет ухудшаться.
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