Газопровод «Сила Сибири» будет остановлен на неделю

Компания «Газпром» остановит газопровод «Сила Сибири», сообщает ТАСС.

«Сила Сибири» оказалась под угрозой полного краха

С 22 по 29 сентября будут проходить плановые профилактические работы. Транспортировка газа будет приостановлена. Сроки проведения работ были ранее согласованы с компанией CNPC из Китая. Профилактика оборудования по согласованию сторон проводится весной и осенью.

Напомним, Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Ранее издание сообщило о многочисленных нарушениях на Чаяндинском месторождении, являющемся ресурсной базой проекта.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:КитайГазопровод
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