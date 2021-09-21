Газопровод «Сила Сибири» будет остановлен на неделю

С 22 по 29 сентября будут проходить плановые профилактические работы. Транспортировка газа будет приостановлена. Сроки проведения работ были ранее согласованы с компанией CNPC из Китая. Профилактика оборудования по согласованию сторон проводится весной и осенью.

Напомним, Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Ранее издание сообщило о многочисленных нарушениях на Чаяндинском месторождении, являющемся ресурсной базой проекта.

