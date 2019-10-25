Оператор «Турецкого потока»: Арест акций не повлияет на строительство газопровода
Арест акций компании South Stream Transport B.V., которая является оператором строительства газопровода "Турецкий поток", не повлияет на стройку трубопровода. Об этом этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.
Ранее стало известно, что суд Амстердама разрешил НАК "Нафтогаз Украины" арестовать 100% акций компании. В South Stream Transport B.V. это подтвердили и подчеркнули, что на строительные работы по газопроводу это обстоятельство не скажется.
В компании заявили, что в настоящее время готовятся к первым поставкам газа через газотранспортную систему "Турецкий поток", намеченным на конец 2019 года.
Проект «Турецкий поток» рассчитан на строительство газопровода из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. По первой газ будет попадать к турецким потребителям, по второй — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (через Болгарию в Сербию и Венгрию). Открытие запланировано на конец 2019 года.
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