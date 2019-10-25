Оператор «Турецкого потока»: Арест акций не повлияет на строительство газопровода

Арест акций компании South Stream Transport B.V., которая является оператором строительства газопровода "Турецкий поток", не повлияет на стройку трубопровода. Об этом этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

Ранее стало известно, что суд Амстердама разрешил НАК "Нафтогаз Украины" арестовать 100% акций компании. В South Stream Transport B.V. это подтвердили и подчеркнули, что на строительные работы по газопроводу это обстоятельство не скажется.