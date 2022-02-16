Ранее издание сообщило, что Москва планирует нападение в 3:00 по киевскому времени, напоминает Ura.ru. The Sun отмечала, что «вторжение» начнется с массированного ракетного удара.

Однако в среду газета написала, что Россия якобы готова напасть на Украину в любое время, применив массированный ракетный удар и задействовав 200 000 военных, сообщает «Свободная пресса». The Sun указывает, что минувшая ночь прошла без происшествий, а президент РФ Владимир Путин «продолжал заставлять Запад гадать».

«Холодное ясное небо над столицей Киевом, где местные жители приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным, за исключением пролетавших коммерческих рейсов», — пишет британская газета.

