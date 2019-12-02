Газанули в сторону Китая

Владимир Путин и Си Цзиньпин посредством телемоста приняли участие в церемонии начала поставок российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Это событие «выводит российско-китайское стратегическое взаимодействие в энергетике на качественно новый уровень», - заявил Путин. Контракт между «Газпромом» с российской стороны и госкомпанией CNPC с китайской был заключен в 2014 году. Сделка на 400 миллиардов долларов заключена сроком на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 млрд кубометров газа из России. Трасса проходит по территориям Иркутской области, Якутии и Амурской области. Стоимость проекта превысила 1 триллион рублей.

Газ по магистрали «Сила Сибири» будет поставляться не только для нужд самого Китая, но и в другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, испытывающие дефицит энергоресурсов. Их потребности будут только расти, и переговоры о «Силе Сибири-2» между Москвой и Пекином уже начались. Но и этого, возможно, будет недостаточно, - предположил в эфире НСН президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль. По его словам, сегодня потребности одного только Китая приближаются к 200 миллиардов кубометров, а к 2025 году достигнут примерно 400 млрд.

Для России «Сила Сибири» - проект, несущий не только прямую выгоду от поставок газа (хотя в его окупаемости и есть некоторые сомнения), но и инфраструктурный, решающий в том числе проблему освоения восточных районов страны. По словам собеседника агентства, создание газопровода влечет за собой строительство жилых поселков, появление машиностроительных предприятий. Кроме того, проект дал толчок разработке новой газоносной провинции, - указал в эфире НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков:

«Это Чаяндинское месторождение в Якутии и Ковыктинское в Иркутской области. Если бы не контракт в Китай, это газ остался бы под землей. А так Россия получит еще и газоперерабатывающий завод в Амурской области. Там будет отделяться метан, который пойдет в Китай. А пропан-бутан пойдет на соседний завод, который построит компания «Сибур». Там будут производиться продукты газохимии, которые пойдут и на российский, и на азиатские рынки».

Для Китая газ из России в числе прочего еще и возможность диверсификации импорта – зависимости от единственного поставщика в Пекине старательно избегают в любых сферах. Сейчас КНР получает трубопроводный газ из Туркмении через Узбекистан и Казахстан, а кроме того, импортирует сжиженный газ из Австралии, Катара, Малайзии и Индонезии. «Газета.ру» не исключает, что СПГ в Китай будет поставлять и Россия — танкерами с Ямала. Пока проектом довольны по обоим берегам Амура.

