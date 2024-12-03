Гарибашвили опроверг сообщения о выходе из «Грузинской мечты»
Экс-премьер Грузии и председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Гарибашвили заявил, что информация о его уходе из партии не соответствует действительности.
В опубликованном заявлении политического объединения Гарибашвили подчеркнул, что продолжает занимать пост председателя и оставаться частью команды «Грузинской мечты». Он заверил, что слухи, распространяющиеся по этому поводу, не имеют под собой оснований.
Ранее основатель и почетный председатель партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили сообщал, что Ираклий Гарибашвили получал предложение начать военные действия против России.
По словам Иванишвили, с такой инициативой выступил один из высокопоставленных западных чиновников, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru