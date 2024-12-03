Гарибашвили опроверг сообщения о выходе из «Грузинской мечты»

Экс-премьер Грузии и председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Гарибашвили заявил, что информация о его уходе из партии не соответствует действительности.

В опубликованном заявлении политического объединения Гарибашвили подчеркнул, что продолжает занимать пост председателя и оставаться частью команды «Грузинской мечты». Он заверил, что слухи, распространяющиеся по этому поводу, не имеют под собой оснований.