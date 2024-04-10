«Похоронят мечту?»: Гагаузия пригрозила Молдавии в случае объединения с Румынией
Глава Гагаузии Евгения Гуцул намерена обратиться за помощью к России, если Молдавия введет войска в автономию. Между тем Румыния выступает за объединение с Молдавией, а Москва предупредила о «реальных рисках».
Если Молдавия отреагирует на объявление независимости Гагаузской автономии вводом войск, власти региона обратятся за помощью ко всем, включая Россию. Об этом заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул.
«Я надеюсь, что до этого не дойдет. Я надеюсь на здравый смысл наших властей. Но если до этого дойдет, то мы будем обращаться во все страны», – сказала Гуцул в разговоре с РИА Новости.
При этом она отметила, что Гагаузская автономия желает остаться в составе Молдавии, однако будет вынуждена «принимать меры», если власти страны решат объединиться с Румынией.
«Мы хотим быть, жить в независимой Республике Молдова», – сказала глава автономии.
ГАГАУЗИЯ ГРОЗИТ ВЫЙТИ ИЗ МОЛДАВИИ
Так, 5 апреля Евгения Гуцул заявила, что Гагаузская автономия выйдет из состава Молдавии, если Кишинев решит начать путь к объединению с Румынией. Тогда она отмечала, что власти автономии будет отстаивать суверенитет Молдавии, а также напомнила о результатах референдума 2014 года.
Гуцул заявила, что в Гагаузии с уважением относятся к соседней стране, с которой хотят развивать тесные экономические и культурные связи, однако также ожидают от Бухареста должного «уважения к молдавской государственности и особому правовому статусу Гагаузии».
В Румынии тем временем поддерживают идею объединения с Молдавией. Премьер Румынии Марчел Чолаку 4 апреля высказал поддержку этой идее и заявил, что объединение стран может произойти в том числе за счет вступления республики в Евросоюз. В интервью порталу DC News он также заявил, что Молдавия на сегодняшний день устойчива «благодаря помощи Румынии».
«В Молдавии живут такие же румыны, как и я. История совершила несправедливость», – подчеркнул Чолаку.
В свою очередь глава МИД Молдавии Михай Попшой также сообщал, что многие представители власти Румынии, равно как и члены политических партий Молдавии, продвигают идею объединения двух стран.
При этом президент Молдавии Майя Санду 9 апреля сообщила, что на референдум о европейской интеграции, который пройдет 20 октября, не будет выноситься вопрос о присоединении Молдавии к Румынии.
РЕАКЦИЯ РОССИИ
В России категорично относятся к идее объединения Молдавии и Румынии. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди 5 апреля отметила, что заявление премьер-министра Румынии выглядит провокационно и несет реальные риски.
«Следует также отметить, что подавляющее большинство жителей автономии проголосовали против вступления Молдавии в ЕС. На этом фоне провокационное заявление румынского премьера о желании объединить Молдавию с Румынией содержит реальные риски», – приводит РИА Новости слова Ковитиди.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Молдавия практически утратила свою идентичность из-за выбора властей страны. По его словам, элиты государства не считают себя молдаванами, а называют себя румынами.
Многие эксперты напоминают, что молдавская государственность будет полностью уничтожена после объединения страны с Румынией. Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в разговоре с НСН заявлял, что молдавские власти хотят преподнести «на блюдечке» страну соседнему государству.
«Более 70% населения убеждены в том, что страна идет не в том направлении. Сегодня европейская интеграция ассоциируется у наших граждан с коррупцией, с правовым беспределом, с высокими ценами на коммунальные услуги. А наши люди хотели бы видеть хорошие дороги, высокие пенсии, технологии, образование – такой ценностный набор, который подходит старой Европе. Если кто-то и похоронит европейскую мечту Молдавии, то это будет нынешняя проевропейская власть. Их задача – уничтожить молдавскую государственность путем объединения с Румынией. Обанкротив нашу страну, они смогут принести ее на блюдечке соседнему государству, которое не скрывает своих желаний и исторических амбиций», – говорил Тулянцев.
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. В 2022 году парламенты Молдавии и Румынии впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, а также создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Оренбуржье парк «Бузулукский бор» затопило на площади 11 тысяч гектаров
- Жителя Липецкой области осудили на девять лет за попытку поджога военного аэродрома
- Над Брянской областью сбили пять беспилотников ВСУ
- Открывшиеся на месте брендов Inditex магазины зафиксировали убыток в 5,4 млрд рублей
- «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в четвертьфинале Лиги чемпионов
- СМИ: В США запретят пользоваться программами «Лаборатории Касперского»
- Уровень реки Урал в Оренбурге за ночь поднялся до 965 см
- США одобрили продажу Украине комплектов для обслуживания ЗРК Hawk
- Гуцул: Гагаузия обратится к России в случае ввода войск Молдавии
- СМИ: ВСУ применили химоружие в районе Клещеевки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru