«Похоронят мечту?»: Гагаузия пригрозила Молдавии в случае объединения с Румынией

Если Молдавия отреагирует на объявление независимости Гагаузской автономии вводом войск, власти региона обратятся за помощью ко всем, включая Россию. Об этом заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул.

«Я надеюсь, что до этого не дойдет. Я надеюсь на здравый смысл наших властей. Но если до этого дойдет, то мы будем обращаться во все страны», – сказала Гуцул в разговоре с РИА Новости.

При этом она отметила, что Гагаузская автономия желает остаться в составе Молдавии, однако будет вынуждена «принимать меры», если власти страны решат объединиться с Румынией.