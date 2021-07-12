Футбольная ассоциация Англии осудила расистские оскорбления игроков сборной

Футбольная ассоциация Англии осудила болельщиков команды страны за расистские оскорбления в адрес игроков сборной. Заявление опубликовало агентство Reuters.

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В ассоциации рассказали, что были потрясены подобными оскорблениями. Они добавили, что люди, которые высказываются таким образом, не являются настоящими болельщиками сборной. Футбольная ассоциация Англии намерена добиваться наказания виновных, пишет Газета.ру.

В финале Чемпионата Европы по футболу 2020 темнокожие футболисты Джейдон Санчо, Букайо Сака и Маркус Рашфорд не смогли забить в серии пенальти. После этого они подверглись расистским оскорблениям. Англия проиграла этот матч сборной Италии в серии 11-метровых ударов.

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Фото: USA Today FTW
ТЕГИ:РасизмБолельщикиАнглия
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