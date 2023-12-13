Футболистам «Барселоны» запретили пользоваться душем на стадионе

В результате было приняло решение запретить игрокам временно пользоваться душем на стадионе. Предполагается, что водные процедуры футболисты будут проходить у себя дома.

В Каталонии в настоящее время введены ограничительные меры для экономии расходования воды. Как отмечается, её уровень в водохранилищах упал до критических отметок.

Ранее стало известно, что минувшее лето в Европе стало самым жарким в истории, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

