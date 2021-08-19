Футболист сборной Афганистана пытался улететь на шасси самолета и умер
При попытке бежать из страны погиб футболист молодежной сборной Афганистана Заки Анвари. Пост об этом опубликовал в Twitter журналист Бабак Тагваее.
По его словам, спортсмен попал в число тех, кто пробовал уехать из Афганистана, схватившись за шасси самолета C-17A. Сообщается, что части тела Анвари были обнаружены в отсеке шасси.
16 августа жители Афганистана пробовали покинуть страну. Они пытались прикрепиться к внешней стороне самолета американской армии, который вылетал из аэропорта Кабула. К сожалению, им не удалось удержаться за шасси или корпус самолета, из-за чего они упали на землю и разбились.
В США подтвердили обнаружение человеческих останков на шасси самолета.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru